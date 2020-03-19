2020-03-19T15:29:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Череповце отменили плату за детский сад

Мэр Череповца заявил, что платить за те дни, что ребенка в садике не было, не надо
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце родители дошколят задали мэру города вопрос насчет оплаты детского сада. Вадим Германов ответил в соцсетсях, что если ребенок из-за угрозы распространения COVID-19 остался дома, это является уважительной причиной - за такие дни платить не надо, будет сделан перерасчет.

В Череповце с подозрением на коронавирус, по словам мэра, госпитализированы 12 человек, из них 2 ребенка. 136 человек находятся на карантине. Пока диагноз ни у кого не подтвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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