2020-03-19T15:04:46+03:00
Общество

Тело утонувшего четыре месяца назад нашли в реке Суда Вологодской области

Мужчина перевернулся на пластиковой лодке еще осенью
Иван Чухнин
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Похоже, спустя четыре месяца нашли Дмитрия Торошичева.Похоже, спустя четыре месяца нашли Дмитрия Торошичева.
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Под Череповцом в реке нашли тело мужчины. По версии полиции - это пропавший в прошлом году местный житель Дмитрий Трошичев.

Как сообщает начальник спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, 19 марта, спустя 4 месяца, в реке Суда было обнаружено всплывшее тело мужчины. На место прибыли спасатели, подняли на берег, передали сотрудникам полиции. Предположительно, это Дмитрий Трошичев. По крайней мере, так сказали те, кто его знал. Однако процедура опознания еще впереди.

Дмитрия Трошичева в последний раз видели 7 ноября 2019 года. Как сообщает ПСО «Азимут», около 9 утра он пропал, уйдя на пластиковой лодке. Была версия, что из деревни Сойволовское он направился в поселок Шулма. Но там так и не появился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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