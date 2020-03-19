Пьяный мужчина направил пистолет на полицейского в Череповецком районе
В Череповецком районе мужчина угрожал пистолетом полицейскому. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ - угроза применения насилия в отношении представителя власти.
Инцидент произошел вечером 27 февраля в деревне Солманское Череповецкого района. Двое сотрудников полиции проверяли сообщение о происшествии. Они пришли домой к 42-летнему местному жителю, который был пьян. Внезапно он достал пневматический пистолет и направил его на участкового. Сотрудникам полиции удалось отобрать оружие, правонарушитель был задержан, сообщает управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU