2020-03-19T13:37:58+03:00
Общество

Пьяный мужчина направил пистолет на полицейского в Череповецком районе

Он попал под статью уголовного кодекса
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповецком районе мужчина угрожал пистолетом полицейскому. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ - угроза применения насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел вечером 27 февраля в деревне Солманское Череповецкого района. Двое сотрудников полиции проверяли сообщение о происшествии. Они пришли домой к 42-летнему местному жителю, который был пьян. Внезапно он достал пневматический пистолет и направил его на участкового. Сотрудникам полиции удалось отобрать оружие, правонарушитель был задержан, сообщает управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологда выпустила дезинфицирующее средство ручного изготовления
Великоустюгский Дед Мороз попросил не распространять коронавирус
В Череповце отменили плату за детский сад
Тело утонувшего четыре месяца назад нашли в реке Суда Вологодской области
Пьяный мужчина направил пистолет на полицейского в Череповецком районе
Власти Вологодчины заявили о 502 обследованных на коронавирус
Ищут ребенка: река Вологда перегорожена сетями в двух местах
Череповчанин сбежал из коронавирусной изоляции
В Череповце водитель догонял неуправляемый автобус по встречке
Мэр Вологды проверил ситуацию с коронавирусом на крупных предприятиях
Обеззараживать Вологду с вертолетов — не будут
В Вологодской области закрылись на карантин аквапарк и бассейны
На Вологодчине введены жесткие превентивные меры против вируса
Губернатор Вологодчины проверил количество гречки и туалетной бумаги
В школах Вологды появятся свои Конституции
В череповецком "Спецавтотранс" сменился директор
Вологодский криминальный авторитет скончался в реанимации