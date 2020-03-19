2020-03-19T13:18:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Вологодчины заявили о 502 обследованных на коронавирус

В регионе на 1,1 миллион человек - 257 аппаратов вентиляции легких
Иван Чухнин
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В Вологде 502 человека получили заключение лаборатории - коронавируса не обнаружено. Это данные по состоянию на 12 часов 19 марта. Как заверяет правительство Вологодской области, медучреждения региона обеспечены необходимым запасом медикаментов и средств защиты. Озвучена еще одна цифра - в регионе, с населением 1 миллион 100 тысяч человек, 257 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Разработана процедура действий при выявлении случаев переноса инфекции коронавируса в регион. Сейчас всех с симптомами ОРВИ, которые приехали из-за рубежа или тех, кто контактировал с ними, госпитализируют в Вологодскую областную инфекционную больницу в Вологде или инфекционное отделение Вологодской областной клинической больницы № 2 в Череповце. Всего спецпалаты этих учреждений могут принять около 350 койко-мест.

Еще более 100 койко-мест имеется в наличии в больницах районов. При необходимости могут быть развернуты дополнительные койко-места.

Предусмотрены пункты обсервации на базе 3-х учреждений Вологодской области. Основной центр изоляции находится в Вологодском областном госпитале для ветеранов войны, резервные обсервации созданы ещё в 2-х учреждениях: санатории «Адонис» (Череповец) и «Леденгск» (Бабушкино).

На сегодняшний день в Вологодской области не выявлено ни одного случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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