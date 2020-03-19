Ищут ребенка: река Вологда перегорожена сетями в двух местах

19 Март 2020 2020-03-19T12:51:37+03:00

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В областном центре продолжается поисковая операция на реке Вологда. Как сообщала "Комсомольская праввда"- Вологда, 15 марта около 18 часов в областном центре в реке Вологда, напротив дома №5 по Набережной 6 Армии, утонул 7-летний мальчик.

Как сообщает МЧС, 19 марта в поисках задействован 20 человек, 10 единиц техники, в том числе 4 лодки. Это сотрудники СПСЧ и ГИМС. Водолазы повторно прочесывают квадрат, где утонул ребенок. Он был отдет в темное, что значительно осложняет поиск в мутной воде.

Во время первой проверки там стоял лед. Его приходилось сначала разбивать. Сейчас сотрудники МЧС баграми и кошками обследуют отрезок реки от дома № 5 на улице Набережная VI Армии до микрорайона Прибрежный.

В створе улиц Набережная VI Армии и Варенцовой, а также в районе Баранково растянуты сети. Однако пока поиски результатов не принесли.

Как рассказали поисковики отряда "ЛизаАлерт", еще вечером 15 марта отряд получил заявку на поиск ребенка. К этому моменту на месте уже организован штаб поисков, работали спасатели и следственный комитет. Добровольцы приступили к поискам с утра 16 марта. Они осматривали береговую линию реки.

- Поиск осложняется тем, что за ночь река вдоль берегов замерзла, берега сильно заросли ивняком, местами захламлены, для этого немало потрудились бобры.

К поискам был приглашен пилот беспилотного летательного аппарата, чтобы работать по алгоритмам отряда - осуществлять фотосъемку по заданному плану полета.

ИСТОЧНИК KP.RU