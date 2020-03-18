2020-03-18T19:21:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Череповчанин сбежал из коронавирусной изоляции

Мужчина похвастался об этом в соцсетях
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы покинувшего изоляцию череповчанинаФото со страницы покинувшего изоляцию череповчанинаФото: instagram.com
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Череповчанин на своей странице в инстаграм опубликовал следующую запись: «Вторая половинка в больнице на карантине, я с вами, гасимся от санитаров». Мужчина вернулся из Индии на прошлой неделе и должен быть сидеть дома на протяжении 14 дней. Об этом сообщил Gorodche.

Беглец даже ответил на запрос СМИ - он пояснил, что симптомов у него нет, однако он отказался ответить сколько тестов на коронавирус ему сделали. Для исключения вероятности заболевания делают 4 теста на 1, 3, 7 и 10 день. Врачи же сообщили, что даже первые отрицательные результаты не являются гарантией отсутствия заболевания. Вирус может быть в организме, но не выделяться через слизистые. Человек может в какой-то момент стать распространителем Covid-19.

О том, что пациент покинул изоляцию сообщается в Роспотребнадзор, который может выдать предписание на помещение под изоляцию в стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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