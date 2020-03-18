Череповчанин сбежал из коронавирусной изоляции

18 Март 2020 2020-03-18T19:21:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Череповчанин на своей странице в инстаграм опубликовал следующую запись: «Вторая половинка в больнице на карантине, я с вами, гасимся от санитаров». Мужчина вернулся из Индии на прошлой неделе и должен быть сидеть дома на протяжении 14 дней. Об этом сообщил Gorodche.

Беглец даже ответил на запрос СМИ - он пояснил, что симптомов у него нет, однако он отказался ответить сколько тестов на коронавирус ему сделали. Для исключения вероятности заболевания делают 4 теста на 1, 3, 7 и 10 день. Врачи же сообщили, что даже первые отрицательные результаты не являются гарантией отсутствия заболевания. Вирус может быть в организме, но не выделяться через слизистые. Человек может в какой-то момент стать распространителем Covid-19.

О том, что пациент покинул изоляцию сообщается в Роспотребнадзор, который может выдать предписание на помещение под изоляцию в стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU