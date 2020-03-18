В Череповце водитель догонял неуправляемый автобус по встречке

18 Март 2020 2020-03-18T19:04:56+03:00

В Череповце водитель бежал за своим неуправляемым автобусом. ЧП произошло на пересечении проспекта Победы и улицы Олимпийской. Один из пешеходов чудом избежал травм. Видео со страницы Александра Карасёва.

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В городе металлургов удивленные очевидцы наблюдали, как 54-летний водитель автобуса бежит за тем самым (неуправляемым) транспортным средством, едущим по встречной полосе. ЧП случилось вечером 17 марта на пересечении проспекта Победы и улицы Олимпийской.

В группе «ДТП Череповец» рассказали о подробностях произошедшего. Пассажирский автобус переехал от конечной остановки через трамвайные рельсы на встречку по проспекту Победы и врезался в отбойник на обочине.

Бегущий водитель не мог попасть внутрь из-за закрытых дверей. Один из пешеходов успел увернуться от машины. Никто не пострадал. В УМВД факт ДТП подтвердили, составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU