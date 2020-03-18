Мэр Вологды проверил ситуацию с коронавирусом на крупных предприятиях

18 Март 2020 2020-03-18T18:09:20+03:00

Сергей Воропанов встретился с руководителями крупных предприятий: Хлебокомбинат, Учебно-опытный молочный завод, комбинат «Тепличный», Почта России и Сбербанк, ПАТП и другие

Изменить размер текста: A A

Мэр Вологды пообщался с главами крупных предприятий города, таких как Хлебокомбинат, Учебно-опытный молочный завод, комбинат «Тепличный», Почта России и Сбербанк, ПАТП. На встречу пришли и руководители инфраструктурных компаний, обеспечивающих вологжан газом, светом, водой, теплом.

Сити-менеджер обсудил с коллегами исполнение карантинных мер. Во всех компаниях работников с симптомами болезни не допускают в коллектив. На местах проходит дезинфекция. Обязательна ежедневная уборка со специальными средствами.

На встрече подчеркнули важность соблюдения правил личной гигиены. Для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, на Вологодчине началось производство многоразовых защитных масок.

Сергей Воропанов обратился ко всем вологжанам с просьбой оплачивать коммунальные услуги через официальные онлайн-сервисы, избегать мест скопления людей. Особенно осторожными нужно быть представителям старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU