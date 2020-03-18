На Вологодчине введены жесткие превентивные меры против вируса
В Вологодской области Губернатор ввел профилкатические меры, чтобы избежать массового заражения коронавирусом - если заболеют сразу все, то медицина не справится.
С 18 марта по 1 апреля все школьники отправляются на каникулы, а ученики средних профессиональных учреждений будут обучаться дистанционно. Детские сады закрываются предположительно до 1 апреля. Работодателям рекомендуется лояльно относиться к сотрудникам, которым необходимо ухаживать за детьми из-за вынужденных каникул. Во всех образовательных учреждениях будет проведена дезинфекция.
Массовые мероприятия с более 50 участниками запрещены. Любые культурно-массовые и спортивные мероприятия запрещены вне зависимости от числа участников.
Вернувшимся из-за рубежа вологжанам следует самоизолироваться до 14 дней, сообщить об этом на горячую линию 8 (8172) 71-27-20 - специалист придет на дом, оформит больничный и сделает тесты. Госслужащим запрещено отправляться в командировки в другие регионы или страны.
Проведение календарных спортивных, театрально-концертных мероприятий перенесено. Отменены групповые экскурсии в музеях, библиотеки закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU