На Вологодчине введены жесткие превентивные меры против вируса

18 Март 2020 2020-03-18T15:33:33+03:00

Запрещены любые массовые мероприятия, школьников отправили на каникулы, госслужащим запретили командировки и другое

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В Вологодской области Губернатор ввел профилкатические меры, чтобы избежать массового заражения коронавирусом - если заболеют сразу все, то медицина не справится.

С 18 марта по 1 апреля все школьники отправляются на каникулы, а ученики средних профессиональных учреждений будут обучаться дистанционно. Детские сады закрываются предположительно до 1 апреля. Работодателям рекомендуется лояльно относиться к сотрудникам, которым необходимо ухаживать за детьми из-за вынужденных каникул. Во всех образовательных учреждениях будет проведена дезинфекция.

Массовые мероприятия с более 50 участниками запрещены. Любые культурно-массовые и спортивные мероприятия запрещены вне зависимости от числа участников.

Вернувшимся из-за рубежа вологжанам следует самоизолироваться до 14 дней, сообщить об этом на горячую линию 8 (8172) 71-27-20 - специалист придет на дом, оформит больничный и сделает тесты. Госслужащим запрещено отправляться в командировки в другие регионы или страны.

Проведение календарных спортивных, театрально-концертных мероприятий перенесено. Отменены групповые экскурсии в музеях, библиотеки закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU