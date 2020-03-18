Губернатор Вологодчины проверил количество гречки и туалетной бумаги

18 Март 2020 2020-03-18T15:40:14+03:00

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Губернатор Вологодской области сегодня проверил продовольственные склады и магазины на наличие товаров, пообщался с продавцами. Оказалось, что продуктов достаточно, но в связи с коронавирусом возник небольшой ажиотаж на крупы, туалетную бумагу, антисептики. Однако, поставки непрерывны, необходимости скупать товары про запас нет. Склады полные, разве что продавцы могут не успевать выкладывать. Кроме того, потребности социальных учреждений обеспечиваются полностью. По словам работников торговли, людей больше вечером - они идут после работы в магазин. Все как обычно. Лишь у одного регионального сетевика произошел логистический сбой. Губернатор призвал не поддаваться панике, правильно питаться, не забывать про режим дня.

Губернатор Вологодчины проверил количество гречи в магазинах.Из-за коронавируса возник, по словам властей, ненужный ажиотаж. Поставки любого продовольствия непрерывные, в магазинах продавцы могут не успевать обновлять товар

ИСТОЧНИК KP.RU