В череповецком "Спецавтотранс" сменился директор

18 Март 2020 2020-03-18T14:47:21+03:00

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В череповецком муниципальном предприятии "Спецавтотранс" сменился руководитель. Теперь фирмой, которая занимается уборкой улиц, ремонтом дорог и т.п., заведует 39-летний Вадим Ядов. Новый директор пришел с должности начальника ремонтно-механического цеха № 1 ПАО "Северсталь". Предыдущий глава Игорь Фролов вернулся на работу в ту же "Северсталь", а на своем посту он смог вывести "Спецавтотранс" на безубыточный уровень.

Заместитель мэра Череповца по городскому хозяйству заявил, что новый руководитель должен продолжить работу по совершенствованию предприятия, в том числе укомплектовать штат, заняться приобретением новой высокопроизводительной техники для содержания улиц города.

ИСТОЧНИК KP.RU