Вологодский криминальный авторитет скончался в реанимации

18 Март 2020 2020-03-18T14:12:12+03:00

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Во время следствия по уголовному делу скончался известный вологодский авторитет Константин Веселовский. Он умер 17 марта в городской реанимации. О случившемся сообщает ИА «Ранпресс».

Как оказалось, у него была травма головы. Ее он получил несколько дней назад во время тренировки по хоккею "Ночной лиги". Хоккеист упал и получил травму головы. Из-за ушиба произошло резкое осложнение заболевания сосудов головного мозга. Веселовский впал в кому, 17 марта он умер.

Вологодский областной суд в ближайшее время должен рассмотреть дело по обвинению Константина Веселовского в подделке документов и мошенничестве: он обменял чужой автомобиль на более дорогой, при этом не заплатив разницу.

ИСТОЧНИК KP.RU