2020-03-18T13:43:25+03:00
Происшествия

Беременная женщина- водитель получила травмы живота в ДТП

ЧП случилось в Череповце
Иван Чухнин
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Женщина была госпитализирована.Женщина была госпитализирована.
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В Череповце недалеко от областной больницы №2 17 марта произошло ДТП - столкнулись три автомобиля. Авария произошла в 8:20 у дома 12 по улице Данилова.

39-летняя женщина находилась за рулем «Киа Спектра». Она не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в "Шкода Фабию". "Шкоду", в свою очередь, отбросило на "Фиат Линеа", ехавший впереди. Им управлял 43-летний череповчанин.

32-летняя женщина, управлявшая «Шкодой», пострадала от столкновений. Как оказалось, она находится на 32-й неделе беременности. Ее доставили в больницу с диагнозом - тупая травма живота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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