В Вологодской области закрылись на карантин аквапарк и бассейны

18 Март 2020 2020-03-18T15:37:57+03:00

В кинотеатрах премьеры фильмов переносятся на более поздний срок

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По решению губернатора Вологодской области с 18 марта по 1 апреля запрещены мероприятия более чем с 50 участниками, а также любые культурно-массовые и спортивные мероприятия вне зависимости от числа участников.

Как сообщили в аквапарке «Радужный», находящийся в Череповце, он закрыт на карантин, абонементы будут продлены. Закрыт и бассейн Дома физкультуры на улице Сталеваров, 47. Некоторые другие пока не приняли решение о карантине, но, вероятно, на это обратят внимание власти.

В Вологде закрыт до 17 апреля Ледовый дворец, что на улице Пугачева, бассейн «Динамо», стадион «Динамо» и Дворец спорта «Юбилейный».

Одновременно в кинотеатрах отменяются показы фильмов - на сеансы продают ограниченное количество билетов, а премьеры переносятся на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU