2020-03-31T21:07:32+03:00
Общество

В Вологде приступили к изготовлению многоразовых медицинских масок

Иван Чухнин
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Хорошо забытое старое: в Вологде начали производить многоразовые маски. А также на поток поставили дезинфицирующие средства. Мэр Вологды Сергей Воропанов дал несколько поручений в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

В частности, муниципальная сеть аптек «Вологдафарм» приступит к изготовлению аспетических дезинфицирующих средств. Это 0,5% растворы хлорегексидина на спиртовой основе. Жидкость будет расфасована по 100 и 200 мл. бутылочкам. Раствор эффективен против вирусов, он предназначен исключительно для наружного употребления: для дезинфекции рук, телефонов, клавиатуры и любой другой поверхности.

В аптеках города в течение дня появятся многоразовые медицинские маски. Заказ получили швейные предприятия. Уже закуплена марля. На днях они должны появиться в свободной продаже.

Пока в Вологодской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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