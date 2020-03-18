Вологодских школьников распустили на весенние каникулы дострочно

18 Март 2020 2020-03-18T11:41:24+03:00

Они будут отдыхать по 1 апреля

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Вологодские школьники отправлены на двухнедельные каникулы. С 18 марта по 1 апреля в регионе раньше срока ушли на каникулы - приостанавливается деятельность школ, учреждений дополнительного образования. Колледжи и техникумы переходят на дистанционное обучение. Такие меры принимают власти из-за угрозы коронавируса.

Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек и любых культурно-массовых и спортивных мероприятий вне зависимости от числа участников. Скорректировать и усилить профилактические меры на Вологодчине решено ввиду роста числа заболевших.

В связи с введением вынужденных каникул работодателям рекомендовано проявить лояльное отношение к сотрудникам предприятий и организаций, чьи дети нуждаются в дополнительном уходе. В этот период в образовательных учреждениях проведут дезинфекцию всех помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU