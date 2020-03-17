2020-03-17T19:02:28+03:00
Общество

В Череповце начали обрабатывать от вирусов общественный транспорт

Иван Чухнин
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Фото со страницы В.Германова "ВКонтакте".Фото со страницы В.Германова "ВКонтакте".
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Коронавируса в Череповце, по заявлению властей, нет, но дезинфекция началась. В городе металлургов начали дезинфицировать трамваи и автобусы. Меры носят превентивный характер. "Наша задача сделать так, чтобы вирус в городе не появился,"- такую амбициозную цель ставит мэрия Череповца.

Обработка специальными средствами проводится несколько раз в день, в том числе после каждого рейса на конечных остановках.

- Еще раз обращаюсь ко всем череповчанам с просьбой максимально ограничить круг своего общения, избегать массовых мероприятий, соблюдать правила личной гигиены. Если вы считаете, что ребенка следует перевести на дистанционное обучение, оставляйте его дома. Классный руководитель не имеет права требовать медицинские или какие-либо другие справки, — сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

Напомним, по данным на утро 17 марта, всего в регионе обследовано 348 вологжан, заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено. В Череповце 7 человек (все взрослые) находятся в стационаре, 26 — на карантине.

Владельцы частных маршрутов также подключились к обработке поручней и салонов. Кроме того, водителям и кондукторам были выданы медицинские маски. Однако достаточное количество масок для обеспечения ими всех сотрудников закупить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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