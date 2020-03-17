Утонувшего ребенка ищут в Вологде двое суток

17 Март 2020 2020-03-17T16:06:14+03:00

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7-летнего мальчика, утонувшего в Вологде, все еще не могут найти. Он провалился под лед 15 марта вечером,ьоколо 18:00 часов. ЧП произошло у заросшего кустами берега, напротив дома №5 на Набережной VI-й Армии.

В поисково-спасательных работах заняты 35 человек. Чтобы осмотреть дно, было много сил потрачено на то, чтобы разбить лед. В поисках задействованы водолазы - именно на них возлагается надежда. Они осматривают дно реки. С поверхности ребенка сложно заметить: он был одет в темную одежду.

В поисках заняты и добровольцы. Используется квадрокоптер, катер, надувные лодки. "За сутки обследовано свыше 1 км берега и 2 км акватории,"- сообщает МЧС. Напомним, дети гуляли по берегу. 7-летний мальчик пошел на лед и провалился. Его бросилась спасать10-летняя девочка, но тоже попала в ледяную ловушку. Очевидцы спасли школьницу, но мальчика унесло течением. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU