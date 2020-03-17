2020-03-17T15:08:58+03:00
75 лет Великой Победы

300 деревьев в форме числа 75 высадят накануне юбилея Победы в Вологодской районе

Цифру можно будет увидеть с высоты птичьего полета
Иван Чухнин
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Сергей Жестянников побывал на месте будущего геоглифа.Сергей Жестянников побывал на месте будущего геоглифа.Фото: администрация Вологодского муниципального района
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Геоглиф к юбилею Великой Победы появится в Вологодском районе. Его уже можно увидеть на рабочей схеме и в фотошопе. А реальный – в виде числа 75, видного с высоты птичьего полета, появится в Можайском в конце апреля. Об этом сообщает Сергей Жестянников на своей странице "ВКонтакте". Размер фигуры составит 110 на 80 метров, всего планируется высадить более 300 деревьев. Принято решение, что это будут вечнозеленые европейские ели. Саженцы предоставит Вологодский селекционный центр. - Высадить деревья в форме юбилейной цифры предложили жители Спасского поселения. Идея показалась нам интересной, и вот приступаем к ее реализации, - сообщает Сергей Жестянников. Он побывал на местности, чтобы определить расположение цифр.

- Наша задача подготовить участок и юридически, и физически. Нужно очистить от кустарника по обочине, нарезать лунки, сделать указатели и информационный стенд, - поставил задачи глава района.- Накануне Дня Победы пригласим всех, кто хочет почтить память павших в Великой Отечественной Войне такой патриотической акцией, присоединиться к высадке деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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