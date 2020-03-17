2020-03-17T13:17:06+03:00
Происшествия

Инспектор ГИБДД пять раз стрелял, останавливая легковушку в Вологодском районе

Водителя посадили под арест
Иван Чухнин
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--Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Вологодском районе сотруднику ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить легковушку.

Дежурство несли старший лейтенант полиции Сергей Бритвин и лейтенант полиции Николай Шустиков. Им передали, что по автодороге Вологда-Ростилово в направлении Вологды мчится автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого нетрезв. Особой приметой транспортного средства было отсутствие переднего бампера и одного государственного регистрационного знака.

Похожий автомобиль полицейские попытались остановить. Но водитель не подчинился требоваию ТОгда началось преследование. Полицейские включили проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы и начали преследовать легковушку. Но автомобиль продолжал движение в сторону Вологды, создавая реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам движения. Тогда одним из инспекторов было принято решение о применении оружия. Предупредительный выстрел был сделан в воздух, еще 4 - по колесам.

Но даже с пробитым колесом легковушка продолжила движение. Только в городе, у дома № 16 на ул. Текстильщиков, автомобиль был остановлен, а водитель задержан.

За рулем был ранее судимый житель Вологды 1993 года рождения. У водителя имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина был без прав - он не получал водительского удостоверения.

Таким образом водитель нарушил множество статей Кодекса административных нарушений: - ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков);

- ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения);

- ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства);

- ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения);

- ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Судом нарушитель был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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