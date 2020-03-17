В Череповецком районе погиб водитель грузовика

17 Март 2020 2020-03-17T12:54:03+03:00

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В Череповецком районе погиб водитель МАЗа. ДТП случилось 17 марта в 10:15. На автодороге Череповец - Сергиев Посад перевернулся грузовик. Авария случилась у поворота на Городище. По данным ГИБДД, за рулем находился 45-летний водитель, он не справился с управлением. Большая машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель получил тяжелейшие травмы, прибывшая скорая констатировала его смерть. Обстоятельства аварии уточнются.

ИСТОЧНИК KP.RU