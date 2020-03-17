На "Северстали" борются с коронавирусом: отменены алкотестеры на входе

17 Март 2020 2020-03-17T12:46:27+03:00

Кроме того, прекращены командировки за границу

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«Северсталь» принимает меры против коронавируса. Среди них - отмена обязательного входного контроля с использованием алкотестеров. При этом приборы замера паров алкоголя в выдыхаемом воздухе будут дополнительно обработаны дезинфицирующими веществами. Правда, для сотрудников охранных предприятий остается право вести выборочные проверки. Но контролировать входящих на предприятие они будут, главным образом, визуально.

Кроме того, на 14 календарных дней работников "Северстали", вернувшихся из поездки за границу, освободят от работы. При этом оплату произведут по среднему заработку. Для офисных работников вводится удаленная работа.

Как пояснил генеральный директор компании Евгений Виноградов, отменяются заграничные командировки, а поездки по России максимально сокращаются. Внутренние мероприятия с более чем 20 участниками должны быть отменены либо переведены в формат видеоконференцсвязи.

«В настоящее время прорабатывается возможность частичного перевода сотрудников офисных подразделений на удаленную работу при наличии технической возможности и по согласованию с руководителем. Решение по этому поводу на данный момент не принято», — написал Евгений Виноградов в социальное сети "ВКонтакте".

Кроме того, на комбинате проводится усиленная санитарная обработка и дезинфекция всех помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU