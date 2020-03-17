Руководителя предприятия в Вологодской области оштрафовали на четверть миллиона рублей

17 Март 2020 2020-03-17T11:17:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Грязовце оштрафовали бывшего руководителя организации, который скрывал деньги предприятия от налогов. 41-летнего местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

В 2017 году у общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося строительно-монтажными работами, возникла налоговая задолженность. Тогда генеральный директор организации дал указание, чтобы дебиторы перечисляли денежные средства не на расчетные счета не предприятия, а его кредиторов. Всего руководитель "спас" от налоговой свыше 8 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела следователи СКР наложили арест на имущество обвиняемого, которое оценено в сумму свыше 4 млн рублей. Приговором суда бывшего директора оштрафовали на 250 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU