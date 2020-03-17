Бойцы Росгвардии посетили салон красоты в Череповце

17 Март 2020 2020-03-17T11:03:33+03:00

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Бойцы Росгвардии посетили салон красоты. Их туда вызвали с помощью тревожной кнопки. Как оказалось, нетрезвый череповчанин в салоне ругался матом и кидался вещами.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 16 марта около 17:30 на улице Архангельской был задержан пьяный 30-летний дебошир. Он учинил в салоне красоты форменный разгром: все, что ему попалось под руку он разбрасывал по комнате.

Мужчина оказался ранее судимым. Он пояснил, что накануне поссорился со своей любимой, сотрудницей этого салона. Мужчина решил помириться и, приняв на грудь, пришел к ней на работу. Но девушка не пошла навстречу его чаяниям. Отказ вывел Ромео из себя: он стал хватать вещи и бросать, нецензурно ругать работников и клиентов. Его сопроводили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU