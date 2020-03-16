Вологжане случайно наткнулись на бизона
Вологжанин Григорий Митрофанов выложил в соцсети видео его встречи с зубром, произошедшей 14 марта в 8 утра. Он с друзьями заметил зверя на трассе в Усть-Кубенском районе. Этот единственный оставшийся дикий бык Европы (род бизонов) редко выходит к людям, а тут местным жителям повезло. Мужчина рискнул подойти к гиганту, что было очень опасно, животное даже взбрыкнуло и промычало. С зубром поделились бутербродами с колбасой. Кажется, ему понравилось.
Редких животных можно встретить на 4 площадках Усть-Кубинского района. Несколько лет назад их завезли сюда, теперь поголовье выросло до 72 взрослых особей и 8 телят.
Вологжане встретили зубра.Местные жители покормили животное бутербродами с колбасой. Автор видео Григорий Митрофанов
ИСТОЧНИК KP.RU