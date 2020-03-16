2020-03-16T18:17:34+03:00
Происшествия

Вологжане случайно наткнулись на бизона

И угостили зверя бутербродами с колбасой
Евдокия САХАРОВА
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Вологжанин Григорий Митрофанов выложил в соцсети видео его встречи с зубром, произошедшей 14 марта в 8 утра. Он с друзьями заметил зверя на трассе в Усть-Кубенском районе. Этот единственный оставшийся дикий бык Европы (род бизонов) редко выходит к людям, а тут местным жителям повезло. Мужчина рискнул подойти к гиганту, что было очень опасно, животное даже взбрыкнуло и промычало. С зубром поделились бутербродами с колбасой. Кажется, ему понравилось.

Редких животных можно встретить на 4 площадках Усть-Кубинского района. Несколько лет назад их завезли сюда, теперь поголовье выросло до 72 взрослых особей и 8 телят.

Вологжане встретили зубра.Местные жители покормили животное бутербродами с колбасой. Автор видео Григорий Митрофанов

ИСТОЧНИК KP.RU

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