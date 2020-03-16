В учебных заведениях Вологодского района усилили профилактику ОРВИ
В Вологодском районе эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 7%, по данным Правительства области. Наиболее подвержены заболеванием дети 7-14 лет. Болеют и дошколята. На карантин закрыта одна группа в Васильевском детском саду.
Для улучшения эпидемиологической ситуации в школах и детсадах района ведется постоянный мониторинг заболевших ОРВИ - поручение дал глава Вологодского района Сергей Жестянников.
В учреждениях образования применяются меры дополнительной профилактики: усилен пропускной режим, у детей перед занятиями будут мерить температуру, установлены бактерицидные лампы. Планируется обеспечить крупные школы тепловизорами. Усилены гигиенические мероприятия: проветривание, мытье рук. Детей с симптомами ОРВИ до занятий не допустят. Массовые мероприятия численностью более 500 человек - запрещены.
ИСТОЧНИК KP.RU