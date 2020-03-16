В учебных заведениях Вологодского района усилили профилактику ОРВИ

16 Март 2020 2020-03-16T17:57:42+03:00

В школах и детсадах теперь вводится постоянный мониторинг, усилен пропускной режим, будет измеряться температура тела

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В Вологодском районе эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 7%, по данным Правительства области. Наиболее подвержены заболеванием дети 7-14 лет. Болеют и дошколята. На карантин закрыта одна группа в Васильевском детском саду.

Для улучшения эпидемиологической ситуации в школах и детсадах района ведется постоянный мониторинг заболевших ОРВИ - поручение дал глава Вологодского района Сергей Жестянников.

В учреждениях образования применяются меры дополнительной профилактики: усилен пропускной режим, у детей перед занятиями будут мерить температуру, установлены бактерицидные лампы. Планируется обеспечить крупные школы тепловизорами. Усилены гигиенические мероприятия: проветривание, мытье рук. Детей с симптомами ОРВИ до занятий не допустят. Массовые мероприятия численностью более 500 человек - запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU