32 вологодских школьника попали на Всероссийскую олимпиаду

16 Март 2020 2020-03-16T17:46:43+03:00

Всего в региональном олимпиады приняли участие 1084 человек

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32 школьника из Вологодской области поедут на заключительный этап Всероссийской олимпиады. Они либо набрали достаточное количество баллов, либо являются призерами прошлого года. На Вологодчине региональный этап прошел с 10 января по 20 февраля. Победу одержали 77 школьников, 362 человека стали призерами. Участвовали в интеллектуальном состязании 1084 учащихся 9-11 классов.

Первым будет испытание по французскому языку с 20 по 24 марта в Москве. Олимпиада завершится к 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU