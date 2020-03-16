32 вологодских школьника попали на Всероссийскую олимпиаду
Всего в региональном олимпиады приняли участие 1084 человек
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32 школьника из Вологодской области поедут на заключительный этап Всероссийской олимпиады. Они либо набрали достаточное количество баллов, либо являются призерами прошлого года. На Вологодчине региональный этап прошел с 10 января по 20 февраля. Победу одержали 77 школьников, 362 человека стали призерами. Участвовали в интеллектуальном состязании 1084 учащихся 9-11 классов.
Первым будет испытание по французскому языку с 20 по 24 марта в Москве. Олимпиада завершится к 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU