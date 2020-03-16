На Вологодчине дети будут посещать школу по желанию
В регионе по официальной статистике, заболевших коронавирусом пока нет. В России их уже 93
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В Вологде и Череповце в школах ввели режим свободного посещения. Законные представители школьников сами смогут решить, отправлять ли ребенка на учебу во время эпидемии. Информация появилась на личных страницах мэров городов.
Напомним, что в Вологодской области вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом с 17 марта по 17 апреля 2020 года. Губернатор разрешил переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения по желанию руководителей и родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU