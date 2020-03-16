На Вологодчине перенесли "Тотальный диктант" из-за пандемии

16 Март 2020 2020-03-16T15:53:51+03:00

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Из-за мировой эпидемиологической обстановки была перенесена всемирная образовательная акция «Тотальный диктант». Мероприятие должно было пройти в апреле, теперь состоится в лучшем случае - осенью.

В тысячах городов России и мира акцию отменили, ради профилактики коронавируса. Проект проводится 16 лет подряд. Однако очные курсы по подготовке к диктанту будут проходить по плану. Кроме того, есть дистанционные занятия на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU