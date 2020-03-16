2020-03-16T16:07:17+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине введен режим повышенной готовности к Covid-19

Губернатор Вологодчины прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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На оперативном совещании при Губернаторе и заседании Правительства Вологодской области 16 марта Олег Кувшинников прояснил ситуацию с пандемией Covid-19. На базе медицины катастроф организована круглосуточная горячая линия 8(8172) 71-27-20, 8(8172) 71-65-44.

Глава региона подчеркнул, что всем приехавшим из неблагополучных стран необходимо самоизолироваться минимум на 14 дней, сообщить об этом по горячей линии. Можно получить больничный лист на 2 недели. Врачи сами приедут к вам на дом по звонку, сделают необходимые тесты. Провериться на вирус не выезжавшему за границу вологжанину можно лишь при вероятности контакта с заболевшими и наличием симптомов.

В области организованы 3 обсерватора для лиц, общавшихся с заболевшими коронавирусом. Для уже больных выделены стационары в Вологодской областной больнице и Вологодской клинической больнице №2. По данным на 11 марта, там 350 мест. По словам пресс-службы департамента здравоохранения области, в обсервациях оборудованы индивидуальные санитарные комнаты.

На данный момент обследовано на коронавирус 274 человек, заболевших не выявлено. Счетчик зараженных, информация, как защищаться от коронавируса и другие актуальные официальные данные про вирус на Вологодчине - на сайте Правительства области.

И.о. начальника здравоохранения области сообщил, что на данный момент госпитализировано 7 человек с гриппом (они вернулись из Таиланда, Испании, Индии), 27 человек, приехавших из неблагополучных стран, изолированы дома. Согласно тестам на вирус Covid-19 - они не носители.

По общей ситуацией с эпидемией ОРВИ и гриппа А,B, начавшейся с 3 февраля - наблюдается снижение показателей заболеваемости.

Губернатор Вологодской области заявил о вводе режима повышенной готовности до 17 апреля. Запрещено проведение детских межобразовательных, межмуниципальных мероприятий. Запрещены международные и межрегиональные мероприятия - форум "Здоровые города" отменен. Запрещены любые массовые мероприятия численностью участников более 500 человек.

Детей разрешается перевести на дистанционное обучение по решению руководителей образовательных учреждений и желанию родителей.

Предпринимателей, организующих массовые мероприятия, занимающихся перевозками и продажами, просят проводить усиленную дезинфекцию и принять меры для ограничения распространения вируса.

Проводится ежедневный мониторинг цен, анализ количества продуктов на складах и в магазинах. Все есть в необходимом количестве, роста цен не зафиксировано. Против необоснованного повышения цен будут бороться. Руководителей торговых предприятий губернатор попросил постараться обеспечить бесперебойные поставки.

По предоставленной властями информации невозможно определить, готова ли Вологодчина к пандемии. Необходимы конкретные данные, которые гражданам не озвучиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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