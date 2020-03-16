Студенты Вологодчины начинают учиться дистанционно

16 Март 2020 2020-03-16T14:27:21+03:00

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На Вологодчине в ЧГУ, ВоГУ и ВГМХА было принято решение перевести с 17 марта всех студентов на дистанционное обучение. На межинститутском совещании заключили, что так будет безопасней - в мире пандемия коронавируса. Министерство науки и высшего образования РФ порекомендовало российским вузам уйти на удаленное обучение. Вологодский филиал МГЮА им. Кутафина продолжает обучение в нормальном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU