Ольга Бузова показала голые фото из Вологды

16 Март 2020 2020-03-16T14:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная певица Ольга Бузова продемонстрировала в соцсети откровенные фото, сделанные в гостинице Вологды. Девушка таким образом поблагодарила поклонников за цветы, которыми уставили весь ее номер. Звезда позирует в откровенной ночной сорочке, которая еле скрывает бедра. Некоторые комментаторы даже попросили Бузову быть скромней.

"Проснуться от аромата такого количества цветов — это чистый кайф! Спасибо вам огромное, Вологда! Мне сегодня немного полегче, и я уже выезжаю в Череповец", — написала певица.

ИСТОЧНИК KP.RU