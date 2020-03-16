Ольга Бузова показала голые фото из Вологды
Известная певица сейчас выступает с концертами на Вологодчине
-Фото: instagram.com
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Известная певица Ольга Бузова продемонстрировала в соцсети откровенные фото, сделанные в гостинице Вологды. Девушка таким образом поблагодарила поклонников за цветы, которыми уставили весь ее номер. Звезда позирует в откровенной ночной сорочке, которая еле скрывает бедра. Некоторые комментаторы даже попросили Бузову быть скромней.
"Проснуться от аромата такого количества цветов — это чистый кайф! Спасибо вам огромное, Вологда! Мне сегодня немного полегче, и я уже выезжаю в Череповец", — написала певица.
ИСТОЧНИК KP.RU