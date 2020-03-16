В Комсомольском парке Череповца отреставрируют старейший фонтан
Самый старый фонтан города металлургов планируют отремонтировать к 1 мая
nevnov.ru
Изменить размер текста:
В Череповце горожане к Первомаю увидят обновленный фонтан в Комсомольском парке. Старейший в городе фонтан начнут шпатлевать и красить в апреле. Специалисты планируют отремонтировать плитку, восстановить морды у львов.
Фонтан будет в традиционных желто-коричневых цветах. В прошлом году объект уже ремонтировали - вложили около 200 тысяч рублей. Смета на этот год еще уточняется.
Фонтан установили примерно в начале 60-х, при строительстве парка. Долгие годы он был одним из символов города металлургов.
ИСТОЧНИК KP.RU