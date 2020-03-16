2020-03-16T13:28:21+03:00
Общество

В Комсомольском парке Череповца отреставрируют старейший фонтан

Самый старый фонтан города металлургов планируют отремонтировать к 1 мая
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце горожане к Первомаю увидят обновленный фонтан в Комсомольском парке. Старейший в городе фонтан начнут шпатлевать и красить в апреле. Специалисты планируют отремонтировать плитку, восстановить морды у львов.

Фонтан будет в традиционных желто-коричневых цветах. В прошлом году объект уже ремонтировали - вложили около 200 тысяч рублей. Смета на этот год еще уточняется.

Фонтан установили примерно в начале 60-х, при строительстве парка. Долгие годы он был одним из символов города металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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