В Череповце мужчина отпинал 13-летнего

16 Март 2020 2020-03-16T13:15:38+03:00

ЧП произошло у школы №34 на проспекте Победы: обидчик сделал подростку подсечку, а потом пнул

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В городе металлургов стало известно о шокирующем событии: 29 февраля 37-летний мужчина покрыл матом 13-летнего подростка, повалил и несколько раз пнул. ЧП произошло на стадионе у дома 116 по проспекту Победы, там школа №34.

По словам мальчика, он гулял с другом. Стали фотографироваться около снежной стены, ребенок поставил на нее ногу - тогда занимавшийся на тренажерах мужчина закричал на подростков матом. Мальчик попросил не выражаться - мужчина в ответ начал мстить. Обидчик сделал сопернику подсечку, повалил его на землю и дважды пнул.

После случившегося пострадавший пришел домой, где его выслушали родители. Семья поехала на станцию скорой помощи - зафиксировать побои. У ребенка на спине и копчике выступили 2 крупных синяка. Далее обратились в полицию, куда предоставили съемки с камер видеонаблюдения с соседних домов.

Злоумышленника удалось разыскать. Он был судим, судимость не погашена. Сейчас на него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU