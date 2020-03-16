В Череповце мужчина отпинал 13-летнего
В городе металлургов стало известно о шокирующем событии: 29 февраля 37-летний мужчина покрыл матом 13-летнего подростка, повалил и несколько раз пнул. ЧП произошло на стадионе у дома 116 по проспекту Победы, там школа №34.
По словам мальчика, он гулял с другом. Стали фотографироваться около снежной стены, ребенок поставил на нее ногу - тогда занимавшийся на тренажерах мужчина закричал на подростков матом. Мальчик попросил не выражаться - мужчина в ответ начал мстить. Обидчик сделал сопернику подсечку, повалил его на землю и дважды пнул.
После случившегося пострадавший пришел домой, где его выслушали родители. Семья поехала на станцию скорой помощи - зафиксировать побои. У ребенка на спине и копчике выступили 2 крупных синяка. Далее обратились в полицию, куда предоставили съемки с камер видеонаблюдения с соседних домов.
Злоумышленника удалось разыскать. Он был судим, судимость не погашена. Сейчас на него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
ИСТОЧНИК KP.RU