Ребенок пострадал в столкновении с Audi Q7
Audi Q7 протаранила автомобиль Киа Рио, в котором ехал ребенок. О ДТП сообщили в городском отделе ГИБДД. ЧП случилось 14 марта около 11:00. 43-летний мужчина управлял Audi Q7. Он двигался по Советскому проспекту со стороны улицы Первомайской. При этом на перекрестке с улицей Зосимовской он стал поворачивать не с крайнего правого положения. В итоге, Audi Q7 врезался в автомобиль Киа Рио.
За рулем легковушки находилась 35-летняя женщина, ее пассажиркой была трехлетняя девочка. Она находилась на заднем сидении в детском кресле и получила травмы.
Ей назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU