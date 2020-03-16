2020-03-16T12:53:11+03:00
Происшествия

Ребенок пострадал в столкновении с Audi Q7

Иван Чухнин
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ДТП случилось на перекрестке Советского проспекта и улицы Зосимовской.ДТП случилось на перекрестке Советского проспекта и улицы Зосимовской.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Audi Q7 протаранила автомобиль Киа Рио, в котором ехал ребенок. О ДТП сообщили в городском отделе ГИБДД. ЧП случилось 14 марта около 11:00. 43-летний мужчина управлял Audi Q7. Он двигался по Советскому проспекту со стороны улицы Первомайской. При этом на перекрестке с улицей Зосимовской он стал поворачивать не с крайнего правого положения. В итоге, Audi Q7 врезался в автомобиль Киа Рио.

За рулем легковушки находилась 35-летняя женщина, ее пассажиркой была трехлетняя девочка. Она находилась на заднем сидении в детском кресле и получила травмы.

Ей назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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