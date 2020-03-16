2020-03-16T12:38:11+03:00
Происшествия

Хакер из Краснодара DDosил сайт вологодского предприятия

Мужчина нагрузил интернет-магазин крупнейшего предприятия Вологодчины, чтобы тот перестал работать. Сайт оказался крепким орешком, а домой злоумышленнику пришли полицейские
Евдокия САХАРОВА
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В Череповецкую полицию пожаловались представители интернет-магазина крупнейшего промышленного предприятия. Они сообщили, что на сайт идет DDos атака - огромное количество запросов, инициированное сетью ботов (зараженных вирусом компьютеров обычных пользователей), которое может перегрузить интернет-ресурс. По данным отдела «К» УМВД России по Вологодской области, атаку осуществили, активировав вредоносный код.

Специалистам удалось выйти на злоумышленника: 29-летний житель Краснодара, по его словам, совершил преступление, чтобы потом предложить свои услуги по компьютерной безопасности. Для сокрытия цифровых следов злоумышленник пользовался несколькими прокси-серверами, но это не помогло. К нему домой нагрянули полицейские.

Киберпреступнику грозит до 4 лет лишения за создание, использование и распространение компьютерных вирусов. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Хакер из Краснодара DDosил сайт вологодского предприятия.Мужчина направил ботов на сайт, чтобы тот под нагрузкой перестал работать. Сломить защиту интернет-магазина ему не удалось, к тому же к нему домой нагрянули полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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