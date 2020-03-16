В Вологде под суд попали несколько председателей городских избирательных участков

16 Март 2020 2020-03-16T13:13:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде под следствием оказались руководители избирательных участков. Об этом сообщает официальный сайт суда. В непринципиальности на минувших выборах в городскую думу заподозрены председатели городских участков №291, 293 и 294. Они обвиняются в незаконной выдаче бюллетеней.

Из-за многочисленных жалоб была проведена проверка, которая выявила, что свои голоса отдавали одни и те же люди несколько раз. Кроме того, был факт голосования ушедшего из жизни житель Вологды. На этих участках областной избирком признал недействительные результаты досрочного голосования на этих участках.

В январе 2020 года уже состоялся суд над председателем УИК №255, ее за незаконную выдачу бюллетеней оштрафовали. Уголовное дело в отношение обвиняемой закрыли. Вологжанка должна оплатить судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU