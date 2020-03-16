В Великоустюгском районе неисправный холодильник стал причиной пожара
Сгорела кваритира в деревянном доме
Комната в деревянном доме выгорела полностью.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Пожар из-за неисправного холодильника произошел в Великоустюгском районе. 15 марта в 12: 42 позвонили местным пожарным: в поселке Коромыслово Великоустюгского района горит дом.
Как выяснилось, горела квартира в двухквартирном рубленом жилом доме на улице Набережная. На место выехали восемь спасателей. Горела комната, в которой был установлен холодильник. От огня пострало 16 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП послужил аварийный режим работы холодильника.
ИСТОЧНИК KP.RU