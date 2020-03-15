В Вологде маленькие дети провалились под лед

15 Март 2020 2020-03-15T22:11:39+03:00

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В Вологде дети провалились под лед. Одного из них унесло течением. МЧС России по Вологодской области сообщает о ЧП, которое произошло в Вологде. Трагедия случилась около 18 часов на реке Вологде, в районе дома №5 по Набережной 6-ой Армии.

Это находится на другом берегу от парка Мира, напротив новых домов, находящихся между Новоархангельским шоссе и набережной.

Трое детей - два брата и сестра гуляли без присмотра взрослых. Двое из них - брат и сестра, провалились под лед. Девочка 10 лет была спасена прохожими, ставшими очевидцами ЧП. По словам девочки, с ней находились двое её братьев, которые четыре и семь лет. Старший мальчик решил проверить лед и провалился. Тут же его подхватило и унесло по течению. Школьница попыталась его спасти, но не смога: тонкий лед не выдержал и она провалилась в воду. Очевидцы вызвали на место спасателей. Прибыла скорая помощь.

С девочкой и матерью работают психологи. Поиски пропавшего мальчика велись до темноты.

ИСТОЧНИК KP.RU