Газовики заявили: череповчанам перерасчет за теплую зиму не грозит

15 Март 2020 2020-03-15T11:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Перерасчета за отопление из-за теплой зимы в Череповце не будет.

Информацию о грядущих перерасчетах опровергла пресс-секретарь ООО «Газпром теплоэнерго» Елена Фирсанова. Она пояснила, что предприятие выставляет населению счет за потребленную тепловую энергию в соответствии с „Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов“: или на основании показаний приборного учета, или на основании утвержденных нормативов.

- Нормативы потребления тепловой энергии на отопление устанавливаются сроком на пять лет. И законодательство не предусматривает случаи пересмотра или корректировки нормативов в период их действия, как и пересчет нормативов на количество дней отопительного периода или температуру окружающего воздуха, — заявила Елена Фирсанова.

При этом некоторые получили квитки за тепо за февраль с суммой выше, чем в январе. Между тем, температура на улице была значительно выше, практически без морозов.

"Разве есть такие законы, которые нельзя переписать?", "Конституцию правим, а правила не переписать?"- негодуют череповчане, намекая на поправки Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU