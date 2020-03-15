В Вологде гражданин СССР украл виски в супермаркете

15 Март 2020 2020-03-15T13:14:07+03:00

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В Вологде гражданин СССР ограбил супермаркет. 13 марта около 17 часов в Росгвардию поступил звонок: наряд срочно вызвали в магазин на Советском проспекте.

Бойцы незамедлительно выехали на место. Там охранник передал им задержанного: мужчина хотел украсть из магазина дорогостоящий алкоголь. Он решил вынести мимо кассы магазина бутылку виски стоимостью 900 рублей. Момент кражи попал на записи с камеры видеонаблюдения.

50-летний череповчанин не скрывал, что ему хотелось выпить, но денег с собой не было. В ответ на просьбу предъявить документы он достал паспорт. Стражи правопорядка изумились документу - это был паспорт гражданина СССР. Как оказалось, иных документов у воришки нет. Сам он несколько лет проживает у своих знакомых в Череповце, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Мужчину передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU