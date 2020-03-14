"Северсталевские" хоккеисты сыграют за Белоруссию и Латвию на чемпионате мира
Сразу два игрока ХК «Северсталь» - нападающий Владислав Кодола в сборной Беларуси, а защитник Артурс Кулда в сборной Латвии, примут участие в чемпионате мира по хоккею 2020 года. Они уже внесены в заявочные листы.
Владислав Кодола родился в Беларуси, с 2015 играет за "Северсталь", но на матчах Кубка Словакии - Kaufland Cup 2020 года выходит капитаном сборной Белоруссии.
Артурс Кулда начинал профессиональную карьеру в рижском клубе «Призма» В 2018 году дебютировал за «Северсталь».
Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.
Однако эпидемия коронавируса может отменить соревнования. 17 марта пройдет заседание Международной федерации хоккея, на котором будет дано заключение о целесообразности проведения чемпионата, сообщает порта Город Че..
ИСТОЧНИК KP.RU