На Вологодчине за питанием школьников будет следить новая организация

14 Март 2020 2020-03-14T12:33:00+03:00

В области выделят дополнительно 43 миллиона рублей на горячие обеды для начальных классов

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В России согласно поручению президента до 2023 года все школьники начальных классов должны получать бесплатные горячие обеды. Для этого на Вологодчине создадут центр сопровождения организации питания школьников на базе Вологодского института развития образования.

Область потратит на эту задачу 43 млн рублей. Губернатор области решил, что поэтапно система на Вологодчине вводиться не будет - проект реализуют уже к новому учебному году.

Сейчас за еду школьников отвечает либо коммерческая организация, либо муниципальное предприятие, либо блюда готовят прямо в школе. Эффективность каждого варианта предстоит проверить экспертам. Учебные организации уже представили властям технические паспорта пищеблоков. Департамент образования должен определить, кому надо сделать ремонт, а где докупить оборудование.

На данный момент, на Вологодчине 60 тысяч детей, обучающихся в начальных классах.

ИСТОЧНИК KP.RU