Вологжане взяли кубок мира по кикбоксингу

14 Март 2020 2020-03-14T12:23:00+03:00

Двое вологодских спортсменов взяли по кубку в своих возрастных группах

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Вологодские спортсмены отличились на Кубке мира по кикбоксингу в Ирландии. На соревнованиях Irish Open 2020 в Дублине боролись 3400 бойцов из 33 стран мира. Воспитанники Центра боевых искусств Череповца выступили в составе национальной сборной РФ.

Роман Чижов, мастер спорта международного класса, и кандидат в мастера спорта Егор Чижов взяли по кубку в своих возрастных группах. Их тренировал Юрий Филимонов.

ИСТОЧНИК KP.RU