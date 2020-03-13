На Вологодчине выбрали лучших врачей

13 Март 2020 2020-03-13T20:23:08+03:00

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В Вологодской области выбрали врачей года. Ежегодный региональный конкурс "Лучший врач года" проводится департаментом здравоохранения области с участием представителей областной организации профсоюза работников здравоохранения, областной общественной Ассоциации врачей.

Конкурсная комиссия признала лучшим врача анестезиолога-реаниматолога первого отделения анестезиологии-реанимации Вологодской городской больницы №1 Александра Козлова. Второе место присудили заведующей инфекционным отделением Сокольской центральной районной больницы Наталье Волковой, третье место - Ирине Погодиной, врачу-патологоанатому Вологодской областной клинической больницы №2.

В конкурсе было всего 8 участников - это врачи со стажем практической работы не менее 10 лет, активно разрабатывающие новые современные методы профилактики, диагностики и лечения, пользующиеся уважением среди коллег и пациентов.

Лауреатов наградят денежными призами только в июне - на Торжественной церемонии по случаю Дня медицинского работника.

ИСТОЧНИК KP.RU