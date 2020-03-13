2020-03-13T20:23:08+03:00
Здоровье

На Вологодчине выбрали лучших врачей

Конкурсная комиссия подвела итоги профессионального соревнования
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Правительство Вологодской области
Изменить размер текста:

В Вологодской области выбрали врачей года. Ежегодный региональный конкурс "Лучший врач года" проводится департаментом здравоохранения области с участием представителей областной организации профсоюза работников здравоохранения, областной общественной Ассоциации врачей.

Конкурсная комиссия признала лучшим врача анестезиолога-реаниматолога первого отделения анестезиологии-реанимации Вологодской городской больницы №1 Александра Козлова. Второе место присудили заведующей инфекционным отделением Сокольской центральной районной больницы Наталье Волковой, третье место - Ирине Погодиной, врачу-патологоанатому Вологодской областной клинической больницы №2.

В конкурсе было всего 8 участников - это врачи со стажем практической работы не менее 10 лет, активно разрабатывающие новые современные методы профилактики, диагностики и лечения, пользующиеся уважением среди коллег и пациентов.

Лауреатов наградят денежными призами только в июне - на Торжественной церемонии по случаю Дня медицинского работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Вологодчине выбрали лучших врачей
Трассу Вологда-Череповец расширят в два раза
Правительство резко высказалось против строительства вредного производства на Вологодчине
Под Вологдой рухнул грузовик, перегородив трассу
На Вологодчине дезинфицируют ЖД вокзалы
По Вологде временно ограничат движение большегрузов
В Вологде оштрафовали торговца местной рыбой
На Вологодчине установили счетчик зараженных коронавирусом
Подтопление ожидается в нескольких районах Вологодчины
Неизвестные хакеры крали миллионы из банкоматов
Под Череповцом провалившегося в полынью лося грызли собаки
Детский музыкальный театр в Череповце закрывают из-за смерти основателя
Мошенники требуют деньги за бесплатную школу диджеев в Череповце
В Вологде у двух школ появятся асфальтовые стадионы
Вологодские депутаты провели рекордно короткую сессию
Варламов научит мэра Вологды искусству урбанизма
В Вологде в ТРЦ прошли учения
Для своих операций пациенты покупали хрусталик у жены заведующего офтальмологическим отделением
Полиция ищет всех, пострадавших от фальшивомонетчиков
Целительница обманула череповецкого пенсионера на 350 тысяч рублей
В Вологде большегрузам запрещен проезд с 11 апреля
Спасатели выловили снегоход из Рыбинского водохранилища
Молодой череповчанин едва не зарезал подругу матери
Опасный узбек в розыске
Вологжанин ограбил инвалида, чтобы купить пол-ящика алкоголя
В Вологде нашли труп в бушлате вооруженных сил
Мужчина с кривым носом украл деньги с карты девушки
Полицейские устроили фотоконкурс