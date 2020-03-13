На Вологодчине выбрали лучших врачей
В Вологодской области выбрали врачей года. Ежегодный региональный конкурс "Лучший врач года" проводится департаментом здравоохранения области с участием представителей областной организации профсоюза работников здравоохранения, областной общественной Ассоциации врачей.
Конкурсная комиссия признала лучшим врача анестезиолога-реаниматолога первого отделения анестезиологии-реанимации Вологодской городской больницы №1 Александра Козлова. Второе место присудили заведующей инфекционным отделением Сокольской центральной районной больницы Наталье Волковой, третье место - Ирине Погодиной, врачу-патологоанатому Вологодской областной клинической больницы №2.
В конкурсе было всего 8 участников - это врачи со стажем практической работы не менее 10 лет, активно разрабатывающие новые современные методы профилактики, диагностики и лечения, пользующиеся уважением среди коллег и пациентов.
Лауреатов наградят денежными призами только в июне - на Торжественной церемонии по случаю Дня медицинского работника.
ИСТОЧНИК KP.RU