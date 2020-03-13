2020-03-13T20:01:56+03:00
Авто

Трассу Вологда-Череповец расширят в два раза

Автодорога станет в 4 полосы шириной, но только через 8 лет
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Автодорогу Вологда-Новая Ладога на 120-километровом отрезке между Вологдой и Череповцом расширят на две полосы к 2028 году. В этом году работы стартуют на 50 км от Лесково до поворота на Стризнево и от Шексны до череповецкого аэропорта. Стратегическую трассу будут реконструировать поэтапно и из федерального бюджета. Расширение необходимо для снижения высокой загруженности и аварийности.

Кроме того, продолжается реконструкция моста через Шексну (закончат в 2021), строится развязка перед заездом на мост со стороны Вологды, появляется надземный пешеходный переход через трассу А-114.

ИСТОЧНИК KP.RU

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