Правительство резко высказалось против строительства вредного производства на Вологодчине

13 Март 2020 2020-03-13T19:07:08+03:00

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Правительство России против строительства ЦБК. Как сообщают СМИ, правительство выступило против строительства целлюлозного комбината на Рыбинском водохранилище. Премьер-министр Михаил Мишустин участвовал на совещании по р азвитию малых городов Ярославской области, где высказался вполне определенно: «Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а ее сильно ухудшит». Он сообщил, что компания, планирующая строительство, не предоставляет документов, которые бы опровергли нанесение экологического ущерба региону. В то же время ресурсы Рыбинского водохранилища практически исчерпаны и не смогут справиться со сбросами от производства целлюлозы.

Напомим, самыми активными борцами против строительства вредного производства в бассейне Рыбинского водохранилища стали жители Ярославской области. Там активистов и экологов поддержал губернатор региона. В Вологодской области правительство комментирует ситуацию предельно уклончиво: "Решение о строительстве не принималось". Между тем проправительственные СМИ, а их в регионе большинство, тему почти не поднимали.

Экологические активисты выдвигали версию, что одной из тем недавнего приезда президента страны в Череповец был как раз вопрос строительства комбината.

Одним из ярких борцов против строительства производства был молодой политик Никита Исаев, который умер в поезде незадолго до митинга экологов в Череповце, в котором он намерен был участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU