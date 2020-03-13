2020-03-13T17:20:30+03:00
Происшествия

Под Вологдой рухнул грузовик, перегородив трассу

ЧП произошло на Трассе Вологда-Норобово, около кладбища
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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Сегодня в половину шестого утра водитель большегруза не справился с управлением на липком снегу - грузовик перевернулся и частично перегородил трассу. Пострадавших нет. Сейчас машина лежит в кювете, в 10 вечера ее начнут вытаскивать (скорее всего до полуночи).

Областное управление ГИБДД сообщило, что этот участок трассы будет полностью перекрыт для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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