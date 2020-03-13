На Вологодчине дезинфицируют ЖД вокзалы
Сотрудникам ЖД вокзалов выдали маски, перчатки, антисептики. Они проходят ежедневные медосмотры
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В Вологодской области приняты меры по предупреждению распространения коронавируса на железнодорожных вокзалах. На станциях и в поездах проводится дезинфекция, пассажиров оповещают о способах профилактики, сообщает РЖД.
Сотрудники, ежедневно общающиеся с пассажирами, получили перчатки, маски и кожные антисептики. Они ежедневно должны проходить обязательный медосмотр. По сообщению пресс-службы Северной железной дороги, в помещениях работают обеззараживатели воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU