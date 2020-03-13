2020-03-13T16:59:02+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине дезинфицируют ЖД вокзалы

Сотрудникам ЖД вокзалов выдали маски, перчатки, антисептики. Они проходят ежедневные медосмотры
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодской области приняты меры по предупреждению распространения коронавируса на железнодорожных вокзалах. На станциях и в поездах проводится дезинфекция, пассажиров оповещают о способах профилактики, сообщает РЖД.

Сотрудники, ежедневно общающиеся с пассажирами, получили перчатки, маски и кожные антисептики. Они ежедневно должны проходить обязательный медосмотр. По сообщению пресс-службы Северной железной дороги, в помещениях работают обеззараживатели воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Вологдой рухнул грузовик, перегородив трассу
На Вологодчине дезинфицируют ЖД вокзалы
По Вологде временно ограничат движение большегрузов
В Вологде оштрафовали торговца местной рыбой
На Вологодчине установили счетчик зараженных коронавирусом
Подтопление ожидается в нескольких районах Вологодчины
Неизвестные хакеры крали миллионы из банкоматов
Под Череповцом провалившегося в полынью лося грызли собаки
Детский музыкальный театр в Череповце закрывают из-за смерти основателя
Мошенники требуют деньги за бесплатную школу диджеев в Череповце
В Вологде у двух школ появятся асфальтовые стадионы
Вологодские депутаты провели рекордно короткую сессию
Варламов научит мэра Вологды искусству урбанизма
В Вологде в ТРЦ прошли учения
Для своих операций пациенты покупали хрусталик у жены заведующего офтальмологическим отделением
Полиция ищет всех, пострадавших от фальшивомонетчиков
Целительница обманула череповецкого пенсионера на 350 тысяч рублей
В Вологде большегрузам запрещен проезд с 11 апреля
Спасатели выловили снегоход из Рыбинского водохранилища
Молодой череповчанин едва не зарезал подругу матери
Опасный узбек в розыске
Вологжанин ограбил инвалида, чтобы купить пол-ящика алкоголя
В Вологде нашли труп в бушлате вооруженных сил
Мужчина с кривым носом украл деньги с карты девушки
Полицейские устроили фотоконкурс