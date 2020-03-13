На Вологодчине дезинфицируют ЖД вокзалы

13 Март 2020 2020-03-13T16:59:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области приняты меры по предупреждению распространения коронавируса на железнодорожных вокзалах. На станциях и в поездах проводится дезинфекция, пассажиров оповещают о способах профилактики, сообщает РЖД.

Сотрудники, ежедневно общающиеся с пассажирами, получили перчатки, маски и кожные антисептики. Они ежедневно должны проходить обязательный медосмотр. По сообщению пресс-службы Северной железной дороги, в помещениях работают обеззараживатели воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU