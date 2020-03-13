По Вологде временно ограничат движение большегрузов

13 Март 2020 2020-03-13T14:19:07+03:00

Лишь с 11 апреля по 10 мая по историческому городу не смогут проехать машины с нагрузкой на ось свыше 6 тонн

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В областной столице на месяц ограничат движение большегрузов. С 11 апреля по 10 мая по городу запретят ездить технике с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Запрет будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения. Ограничение обычно вводят в период таяния снега, когда дорожное полотно сильнее всего разрушается под нагрузкой.

Окружное шоссе является исключением, сообщает начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов. Спецразрешение можно получить в отделе транспорта ДГХ.

ИСТОЧНИК KP.RU